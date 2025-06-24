كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، خطفت بها أنظار متابعيها.

وظهرت كارمن في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بدلة سوداء أنيقة نسقتها مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم أبرز ملامحها وجمالها الطبيعي، لتنال إطلالتها إعجاب جمهورها الذين عبّروا عن ذلك من خلال التعليقات

أعمال كارمن سليمان

من جهة أخرى، تقوم حاليا الفنانة كارمن سليمان بالتحضير لألبومها الجديد الذى تتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء، ومن المقرر طرحه عبر قناتها على “يوتيوب”.

واستقرت كارمن سليمان على بعض الأغانى التى تتعاون فيها مع عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلى الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي.



