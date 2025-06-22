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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موقف رومانسي.. كارمن سليمان تفاجئ زوجها بحفل مهرجان موازين

كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
قسم الفن

فاجأت الفنانة كارمن سليمان، جمهور حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب، بموقف رومانسي لزوجها الملحن مصطفى جاد.

وظهرت كارمن سليمان، في مقطع فيديو متداول من حفل مهرجان موازين، وهي تقدم زوجها مصطفى جاد، وتفاجئه على المسرح ليصعد معها ويحيي الجمهور. 

أعمال كارمن سليمان

من جهة أخرى، تقوم حاليا الفنانة كارمن سليمان بالتحضير لألبومها الجديد الذى تتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء، ومن المقرر طرحه عبر قناتها على “يوتيوب”. 

واستقرت كارمن سليمان على بعض الأغانى التى تتعاون فيها مع عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلى الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي. 

كارمن سليمان تهنئ زوجها بعيد ميلاده

وهنأت الفنانة كارمن سليمان زوجها بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

ونشرت كارمن سليمان عدة صور لهما بالذكاء الاصطناعي.

وكتبت الفنانة: "كل سنة وإحنا مع بعض يا روح قلبي ربنا يحفظك ويخليك ليا ولولادنا يا رب.. بحبك".

وشاركت المطربة كارمن سليمان جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها برفقة أسرتها بعد ولادتها ابنتيها التوأم.

ونشرت كارمن سليمان الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وظهرت برفقة زوجها وابنها زين، وابنتيها التوأم، وعلقت عليها قائلة: “العائلة هي كل شيء".

كارمن سليمان مع محمود سعد 

وقد ظهرت كارمن سليمان مع الإعلامي محمود سعد في تونس ببرنامجه "سولد أوت – كامل العدد" على قناة "CBC"، ضمن سلسلة من 3 حلقات يقدمها من تونس الخضراء.

سلط محمود سعد الضوء خلال الحلقة على عديد من المناطق منها سيدي بوسعيد لأبو الحسن الشاذلي لقرطاچ ومسجد الزيتونة والأسواق الشعبية، كما يستعرض الأكلات التقليدية والهريسة التونسية والرموز الثقافية.

قدم البرنامج حفلًا للمطربة كارمن سليمان، حيث أبدعت في الغناء وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها، كما فاجأت الحضور وطلبت من شقيقتها "فرح سليمان" الانضمام إليها على مسرح لتغنيا معًا لأول مرة في حفل جماهيري.

وشاركت كارمن سليمان جمهورها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورًا جديدة لها.

وتألقت كارمن سليمان مرتدية بدلة أنيقة بلون البينك وتصميم جذاب في لقائها مع النجم مروان خوري يصل سعره إلى 37 ألف جنيه مصري، وبنطلون من نفس اللون الفوشيا، يصل سعره إلى 34 ألف جنيه مصري، وتعاونت فيها مع الاستايلست ياسمين كيناوي.

كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان المغرب مهرجان موازين الملحن مصطفى جاد

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