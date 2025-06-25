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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: نمتلك جيشا وطنيا عظيما ولازم نعرف قيمته .. والرئيس الإيراني: إسرائيل بدأت الحرب وأنهيناها بنجاح| أخبار التوك شو

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


غرفة الشركات السياحية: خسرنا وفودًا لـ سانت كاترين بسبب الحرب على إيران
قال هاني بيتر عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السياحة هي أول قطاع يتأثر من الحروب وآخر قطاع يتعافى من صدمات الأزمات، موضحا أن مصر لديها خطة شاملة من أجل الموسم السياحي.


ما علاقة 7 أكتوبر بحرب إسرائيل على إيران؟
كشف أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي، أن إسرائيل لن تلتزم -حتى لو بشكل نسبي- باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.


كأنك شديت فيشة .. لميس الحديدي تعلق على نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن حرب إسرائيل وإيران انتهت بعد مضي  "12 يومًا من القتال وتحقيق خسائر من الجانبين، ثم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي كان مفاجأة، وشمل اتفاقًا بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة، واتفاقًا آخر بين واشنطن ووسيط قطري حيث طلب الرئيس الأمريكي من أمير قطر التوسط لدى طهران."

خبير: البرنامج الصاروخي الإيراني أثبت قوته .. فيديو
قال أمير الموسوي، مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن البرنامج الصاروخي الإيراني أثبت قوته، بعد فشل ست منظومات دفاعية في التصدي لصواريخ طهران، رغم دعم إسرائيلي وأمريكي واسع النطاق، قائلاً: "الرد الإيراني على قاعدة العديد في قطر كان حاسمًا، وأثبت الجهوزية والقدرة على الردع"، مشيرًا إلى أن "القصف لم يستهدف المدنيين، بل كان استهدافًا مدروسًا يعكس مسؤولية سياسية".

أحمد موسى: نمتلك جيشا وطنيا عظيما ولازم نعرف قيمته
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمن واستقرار الدولة هو هدفنا الأول والأساسي، موضحا أن أخطر شيء تعرضت له إيران هو الوضع الداخلي بإيران.

ولي العهد السعودي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
رحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


الرئيس الإيراني: إسرائيل بدأت الحرب وإيران أنهتها بنجاح
أكد الرئيس الإيراني، استعداده لحل القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد
أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

موسى احمد موسى ايران اخبار التوك شو الاحتلال

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