بعد العروض الليبية.. مصير دونجا مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقترب اللاعب نبيل عماد دونجا من مغادرة فريق الزمالك بسبب العروض التي يتلقاها في الفترة الأخيرة، وأيضًا بسبب رغبة النادي في تسويق اللاعب.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد” "أن دونجا حصل على عروض للانتقال إلى الدوري الليبي من خلال الوكلاء، حيث سيتم التفاوض مع النادي خلال الفترة القادمة".



وتسعى إدارة الزمالك جاهدة لتسويق اللاعب إما بالبيع أو الإعارة، في الوقت الذي يقوم فيه دونجا بتسويق نفسه عبر وكيل لاعبين.

وطلب من أحد الوكلاء البحث عن عرض للانتقال من الزمالك، حيث ينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، لم تسع إدارة النادي أو لجنة التخطيط لعقد اجتماع معه لتجديد عقده مبكرًا كما حدث مع لاعبين آخرين في الأيام الماضية.



