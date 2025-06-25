وسام أبو علي يشعل صراع الانتقالات.. عرض خليجي ضخم ونيويورك يدخل على الخط

دخل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي المصري، دائرة الاهتمام في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الخليجية، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية.

وجاء هذا التحرك عقب تألق اللاعب اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث سجل هاتريك أمام بورتو البرتغالي، في واحدة من أبرز مبارياته بالقميص الأحمر، ما لفت أنظار عدة أندية عربية وأوروبية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الراية القطرية، فإن نادي العربي القطري تقدم بعرض رسمي لضم وسام أبو علي، في محاولة لتعزيز خطه الهجومي بلاعب يتمتع بقدرات تهديفية عالية ومهارات فنية بارزة. ويأتي هذا التحرك في ظل منافسة قوية من أندية أخرى، من بينها نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي الذي يقال إنه قدم عرضًا بقيمة 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى اهتمام ملموس من نادٍ في الدوري الألماني.

وكان وسام قد انضم إلى الأهلي في يناير 2024، وتمكن من فرض نفسه سريعًا على الساحة، حيث تُوّج هدافًا للدوري المصري خلال موسم 2023/2024، وسجل 38 هدفًا في 60 مباراة، إلى جانب صناعته لـ10 أهداف أخرى في مختلف البطولات.

ورغم خروج الأهلي المبكر من كأس العالم للأندية بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعته، إلا أن أبو علي خرج من البطولة كأحد أبرز نجوم الفريق، الأمر الذي عزز من قيمته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.