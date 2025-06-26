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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقدر تشتريه عربيه ايه تحت نص مليون

تقدر تشتريه عربيه ايه تحت نص مليون
تقدر تشتريه عربيه ايه تحت نص مليون
إبراهيم القادري

السيارات المستعملة لها أهمية كبيرة بسبب توفير التكاليف وتجنب خسارة قيمة السيارة السريعة التي تحدث عند شراء سيارة جديدة، وتجعل هناك خيارات أكثر للمشترين ذوي الميزانيات المحدودة، وتتيح لهم فرصة الحصول على سيارة لانهم قد لا يتمكنون من شرائها جديدة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا، ونيسان صني، وأوبل كورسا، وكيا بيكانتو، وشيري انفي .

تويوتا كورولا موديل 2008

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 2008

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2008

تحصل سيارة نيسان صني موديل 2008 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وقطعت مسافة 350 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2008

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كورسا موديل 2012

تمكنت سيارة أوبل كورسا موديل 2012 من قطع مسافة 210 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل كورسا موديل 2012

تباع سيارة أوبل كورسا موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2010

تصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 178 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2010

يبلغ سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيري انفي موديل 2017

تنقل قوة سيارة شيري انفي موديل 2017 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

شيري انفي موديل 2017

سعر سيارة شيري انفي موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 2008 نيسان صني موديل 2008 أوبل كورسا موديل 2012 كيا بيكانتو موديل 2010 شيري انفي موديل 2017 شراء سيارة جديدة

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