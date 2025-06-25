مجلس إدارة المصري يجتمع بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الكوكي

عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي وكذا أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

حضر الاجتماع مجلس إدارة النادي المصري ممثل نائبي الرئيس، رجب عبد القادر والنائب الحسيني أبو قمر، وكذا المشرف العام على الفريق محمد موسى وأعضاء المجلس اللواء ياسر سالم والمهندس عماد البرشة ومحمد الفقي والدكتور أحمد الطحان واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.

وخلال الاجتماع، هنأ كامل أبو علي التونسي نبيل الكوكي بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق.

واكد أن مجلس المصري ومن وراءه جماهير بورسعيد تضع ثقتها الكاملة في الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب.

مجلس المصري يجتمع بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الكوكي

وأشار الى أن المجلس لن يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق خلال المرحلة القادمة ، مطالبًا اللاعبين بالتعبير عن إمكانياتهم وخبراتهم الكبيرة، مشيرًا إلى أن إقامة الفريق لمعسكره المغلق ببورسعيد جاء بعد توفير كافة سبل الراحة من أجل تقديم موسم يليق بالتاريخ الكبير للقلعة الخضراء.

فيما أعرب نبيل الكوكي عن سعادته الغامرة بالاستقبال الحافل الذي وجده منذ وصوله إلى بورسعيد مساء أمس ، مؤكدًا أن هذه الحفاوة والاهتمام البالغ يضعه في تحد جديد يأمل أن ينتهي بقيادة الفريق للمنافسة على البطولات، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على التعبير عن أنفسهم وتقديم مستوى يليق بامكانياتهم الفنية والبدنية خلال الفترة القادمة.