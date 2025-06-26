أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع.. أبو العينين: مصر منصة عالمية للاستثمار

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



رئيس الوزراء : 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة دائما على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتجنب التداعيات السلبية للتطورات الاقليمية الاخيرة موضحا أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدا كبيرا مع الاطراف كافة .





الدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم فرض أي قرارات استثنائية، إلا نتيجة التداعيات التي يمكن أن تحدث في المنطقة.





استمرار خطة الترشيد.. مدبولي: لا تخفيف لأحمال التيار الكهربائي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم تخفيف الأحمال وسيتم الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء .





إيران وإسرائيل وأمريكا| لماذا يعتبرون أنفسهم منتصرين في الصراع؟ خبير يجيب

قال الدكتور رامى عاشور استاذ العلاقات الدولية، أن كلا من إيران، إسرائيل والولايات المتحدة، ينظرون إلى اتفاق وقف اطلاق النار على انه انتصار.





أبو العينين في قمة الشركات متعددة الجنسيات: نفتح ذراعنا للاستثمار لنبني الجمهورية الجديدة.. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تفتح ذراعها للاستثمار من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين.





أبو العينين: مصر منصة عالمية للاستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لملياري نسمة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تقود اليوم ثورة التحول الرقمي، ونحن فخورون بتراثنا الحضاري العريق الذي يقدم للعالم.



متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.كواليس وأسرار المنظومة الإعلامية للإخوان ..حسام الغمري يكشفها في حوار خاص مع أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حواره الخاص مع الإعلامي حسام الغمري، الذي كان يدير المنظومة الإعلامية لجماعة الإخوان عندما كان في تركيا.أيمن عاشور: يوجد مساران بالجامعات هما أكاديمي ومهني للتأهيل لسوق العمل

تحدث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نظام التعليم فى الجامعات بناءا على متطلبات سوق العمل.





أبو العينين يدعو المستثمرين الصينيين للشراكة.. ويؤكد: مصر بوابة إفريقيا

دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المستثمرين الصينيين إلى الدخول في شراكات استثمارية مع مصر، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع أي مستثمر صيني، في ظل ما توفره الدولة المصرية من مزايا وتسهيلات للمستثمرين.