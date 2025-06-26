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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة: تنفيذ 64 ملعبا و 20 مركز تخاطب بالمحافظات الحدودية

اشرف صبحي
اشرف صبحي
ياسمين تيسير

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأعمال المميزة التى أنجزتها شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد انجاز العديد من المشروعات المتنوعة المتميزة فى كافة أنحاء الجمهورية سواء فى الأعمال التابعة للوزارة أو التعاون مع القطاع الخاص وفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة .
 

واستعرض مجلس ادارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية برئاسة الدكتور عمر بلبع خلال اجتماعه الأخير فى اطار اجتماعاته الدورية لبحث كافة كافة الأعمال وتطوراته والمدد الزمنية المحددة لكافة الأعمال فى ظل المتابعة اللحظية والدورية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتواصل الدائم والمستمر مع مجلس الادارة لانجاز كافة الأعمال وتوفير كل متطلبات النجاح أمام المواطنين فى كافة المحافظات .


وأشاد مجلس الادارة بالادارة التنفيذية للشركة التى يتولاها محمد رائف عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على المجهود الكبير طوال الفترة الماضية .


واستعرض محمد رائف التقرير الكامل لأعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي وما تم انجازه وما سيتم انجازه خلال النصف الأخر من العام الحالي .


وأوضح رائف أن الشركة قامت بتنفيذ ٦٤ ملعبا ما بين خماسي وتدريبي واكريلك وتسليمها ابتدائيا خلال النصف الاول من عام 2025 بالاضافة الى تسليم ٦٠ ملعبا بشكل نهائي موزعة علي جميع محافظات الجمهورية .


وأعلن رائف تنفيذ نسب انجاز تتجاوز ٦٠٪؜ في عدة مشروعات من مباني إدارية وأسوار وملاعب متعددة وجاري تسليمها خلال النصف الثاني من العام مع تنفيذ مشروع مجمع ملاعب بنادي الزهور بقيمة اجمالية تجاوزت ٣٤ مليون جنيه  وتنفيذ 20 مركز تخاطب موزعة علي محافظات مصر وخاصة المحافظات الحدودية والنائية لخدمة ذوي الهمم 


وأشار محمد رائف الى أن قيمة الاعمال المنفذة بلغت قيمتها 145 مليون جنيه بخلاف قيمة الاعمال المنفذ فيها نسب تتجاوز ٦٠٪؜ فضلا عن قيام الشركة بسداد ما يفوق ١٢٠ مليون جنيه خلال النصف الاول من العام تمثل استحقاقات للموردين ومشروعات الخدمات بالإضافة الي ما تم سداده تحت حساب الضرائب والتأمينات في مؤشر واضح نحو تطور قدرات الشركة في انجاز الأعمال والوفاء بالالتزامات .
ووجه رائف خلال استعراضه لأعمال الشركة الشكر الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدقيقة مع مجلس الادارة والادارة والتنفيذية من أجل انجاز كافة الأعمال مع التوجيه الدائم برفع قدرات شركة المدن وتحسين صورتها الذهنية لدي كافة المتعاملين مع الشركة .


من جانبه أكد عمر بلبع رئيس مجلس الادارة أن الشركة تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق المستهدفات التي تعكس الغرض الأساسي الذي من اجله انشأت هذه الشركة وفق الرؤية الرشيدة لوزير الشباب والرياضة .

اشرف صبحي وزير الرياضة المحافظات

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