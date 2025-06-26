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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صراخ وبكاء بين طلاب الثانوية العامة من صعوبة أسئلة الفيزياء بجنوب سيناء

عقب خروج طلاب الثانوية من امتحان الفيزياء
عقب خروج طلاب الثانوية من امتحان الفيزياء
ايمن محمد


سادت حالة من التوتر في محيط لجان امتحانات العامة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عقب خروج بعض الطلاب في حالة انهيار وبكاء شديد من صعوبة أسئلة مادة الفيزياء.


وأعرب طلاب الشعبة العلمية "علمي علوم", عن حزنهم من صعوبة أسئلة الفيزياء، مؤكدين أن الأسئلة جاءت صعبة وطويلة وغير مناسبة للوقت. 
وأشاروا إلى أن أكثر من نصف الأسئلة كان غير مباشر، ويحتاج إلى تفكير  في حين أن الوقت غير كافي.


بينما أكد طلاب الشعبة الأدبية، أن أسئلة امتحانات مادة التاريخ جاءت من المقرر ومباشرة، لكنها كانت تحتاج إلى وقت إضافة لكثرة عددها. 


وأدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية اليوم الخميس، الامتحانات في مادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.


وترأس عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وأكد ان أوراق الأسئلة وصلت إلى جميع لجان الامتحان من مراكز التوزيع في الوقت المحدد قبل بدء الامتحانات بوقت كافي، ويسود اللجان الهدوء والنظام، وخلوها من عدم وجود أي شكاوى تتعلق بالورقة الامتحانية.


واوضح وكيل الوزارة، أنه جرى التأكيد على ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة للطلاب، والالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، كما حذر من أي محاولات للغش أو الشغب.
وأشار إلى التطبيق الفوري والحازم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية، وذلك ضد أي شكل من أشكال الغش أو أعمال الشغب، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، أو انتحال الصفة، أو أي وسائل أخرى.

جنوب سيناء صراخ بكاء امتحان الفيزياء الثانوية

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