انقلاب ميكروباص في ترعة ومصرع السائق بالجيزة | صور

شهد الطريق الزراعي بمحافظة الجيزة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة، ما أسفر عن مصرع سائقها وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الترعة أعلى الطريق الزراعي، ما ترتب عليه مصرع السائق جراء الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارة إسعاف، وجرى إيداع جثمان المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتواصل الجهات المختصة انتشال الميكروباص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.