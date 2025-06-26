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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أيهما تختار هيونداي إلنترا CN7 إم ام جي 7 موديل 2025 .. شاهد| شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026، وتنتمي ZR1X لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

كشفت شركة فورد عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازات فورد برونكو موديل 2025 في السعودية، وتنتمي برونكو لفئة السيارات الـsuv الرياضية متعددة الاستخدامات .

أخبار السيارات 5 سيارات 2026 متوافرة هيونداي إلنترا CN7 ام جي 7 موديل 2025 شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026 كورفيت ZR1X موديل 2026 سيارات فورد برونكو 2025

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