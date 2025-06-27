أخبار التكنولوجيا| إطلاق هاتفي أوبو Reno 14 بمواصفات عالية وكاميرات خارقة.. أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات آبل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن إطلاق سلسلة Reno 14 في الأسواق العالمية، والتي تتضمن هاتفين هما Reno 14 وReno 14 Pro، مع تركيز ملحوظ على تحسين أداء الكاميرات، خصوصا ميزة الزوم.

تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft، الأسبوع المقبل لإجراء موجة جديدة وكبيرة من تخفيضات الوظائف، حيث من المتوقع أن يتحمل قسم Xbox وفرق المبيعات العالمية النصيب الأكبر منها.

بعد أشهر قليلة فقط من إطلاق هاتفي Moto G 2025 وMoto G Power 2025، بدأت التسريبات تكشف عن الجيل الجديد من هواتف موتورولا الاقتصادية Moto G 2026 وMoto G Power 2026، مع تحسينات طفيفة وتصميم مشابه للجيل السابق.

رغم أن شركة جوجل Google، لم تكشف رسميا بعد عن معالج Tensor G5، إلا أن مواصفات الجيل التالي من الشرائح Tensor G6، بدأت بالظهور، وتشير تسريبات جديدة إلى أنه قد يكون أقوى وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مما كان متوقعا سابقا.

كشفت آبل رسميا عن نظام watchOS 26 خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025، الذي أقيم في Apple Park، الإصدار الجديد، والذي كان يشار إليه سابقا داخليا باسم watchOS 12، جاء محملا بعدد من الميزات الجديدة التي تعزز تجربة الاستخدام على ساعات آبل الذكية.

في ظل الطلب العالمي الكبير على بطاقتها الرسومية RTX 5090، الأقوى على الإطلاق من فئة المستهلك، تواجه شركة إنفيديا Nvidia صعوبات في توفير البطاقة بالسعر الرسمي في العديد من الأسواق، بل وتزداد التحديات في الصين بسبب قيود التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

واتساب تقدم ميزة تلخيص الرسائل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "ملخصات الرسائل" Message Summaries، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على متابعة المحادثات غير المقروءة بشكل أكثر كفاءة، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية.



كل ما تريد معرفته عن ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 القادمة

تستعد شركة سامسونج للكشف عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية تحت اسم Galaxy Watch 8، والتي يتوقع أن تكون ترقية واضحة مقارنة بسابقاتها، خصوصا من حيث التصميم والوظائف الصحية. ورغم أن Galaxy Watch 7 قدمت تحسينات طفيفة، فإن عام 2025 قد يشهد تحولا أوسع في استراتيجية الشركة.