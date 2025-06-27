توك شو| مدير مكتب محمد مرسي سرب وثائق سيادية مقابل 50 ألف دولار.. وانتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية بـ50 ألف شخص برابعة للبقاء في السلطة



أكد الإعلامي حسام الغمري أن الدولة المصرية وقفت بقوة أمام مخطط إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي كانت فيه جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ أجندات مشبوهة تحت غطاء ديني وشعارات زائفة.

مفاجأة.. مدير مكتب محمد مرسي سرب وثائق سيادية مقابل 50 ألف دولار



أكد الإعلامي حسام الغمري، أن جماعة الإخوان الإرهابية تكن عداءً عميقًا للمؤسسة العسكرية المصرية، لأنها كانت الحاجز الحقيقي الذي حمى الوطن من مخطط إسقاط الدولة وتقسيمها، موضحًا أن التنظيم يرى نفسه أحق بحكم مصر من أسرة محمد علي نفسها.

متحدث البترول : انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء



أكد المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، أنهم بدأوا منذ اغسطس الماضي زيادة انتاج الغاز المحلي ووضعوا خطة للتعامل مع فصل الصيف لتجنب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، مفيدا بأن الغاز يتم امداداه لكل القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأشار متحدث وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أنهم خلال الخطة الموضوعة من العام الماضي لتوفير الغاز المحلي تم عمل حزمة حوافز وتغييرات حتى يعودوا لمعدلات إنتاج الغاز من جديد بنفس المعدلات السابقة حتى يستمر لتوفير الاحتياجات.

المفتي: تهجير العدو الصهيوني للفلسطينيين دمار يهدف لإقامة دولة كبرى من النيل للفرات



قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الهجرة النبوية، لم تكن هروبًا سلبيًا، بل كانت فرارًا من الظلم وتمكينًا للدعوة وسعيًا لبناء دولة تقوم على الحق والعدل وإقامة أمة موحدة.

وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن هناك فارقًا جوهريًا بين الهجرة النبوية الشريفة التي مثلت نورًا للعالم، وبين سلاح التهجير الذي يستخدمه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لطمس الهوية وسرقة الأرض.

مؤامرة عليا .. صلاح دياب يروي قصة مثيرة عن زواجه



حل رجل الأعمال صلاح دياب ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة " النهار ".

نقيب الأطباء:21 ألف عيادة و40 ألف صيدلية مهددة بالغلق لهذا السبب



أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الايجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 الف عيادة وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلة مؤجرة لغرض غير سكني مهددة بالإغلاق.

وأضاف نقيب الاطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم اقرار قانون الايجار القديم عليها ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.

أحمد الجمال: السيسي يحظى بثقل علم وخبرة ولديه بعد إنساني متوارث من المنطقة الشعبية



أكد الكاتب الصحفي أحمد الجمال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تربى في منطقة شعبية فيها الأصول وخلطة حضارية، مضيفاً أننا أمام شخص تشرب نسيجه من هذه الخلطة الجميلة.

في الزمالك أداؤه أفضل .. تصريح مثير من نجم الأهلي عن بن شرقي



كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس موقف سابق جمعه بالمدرب الهولندي مارتن يول، خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، وذلك بشأن المغربي أشرف بن شرقي.

وقال عرابي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "عرضت على مارتن يول ضم أشرف بن شرقي عندما كان مدربًا للأهلي، لكنه تحفظ وقتها على إتمام الصفقة، واليوم لا بد أن نعترف أن بن شرقي لم يعد بنفس المستوى الذي قدمه أثناء تواجده في الزمالك".

وزير الطاقة الروسية: وجود اتصالات مكثفة حاليًا بين شركات روسية ومصرية



أكد وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، أن أي صدام عسكري أو مرحلة حادة من الصراع، مثل ما يحدث في المنطقة بين إسرائيل وإيران، يؤثر سلبًا ليس فقط على الأطراف المباشرة، بل على العالم بأسره.