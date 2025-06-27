ألونسو يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سالزبورج بمونديال الأندية

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في الرابعة فجر الجمعة، علي ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:حراسة المرمى..تيبو كورتوا. خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، ديان هويسين، فران جارسيا. خط الوسط: أوريلين تشواميني، أردا جولر، فيدي فالفيردي. خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.



ويتواجد على دكة البدلاء كل من: لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، رودريجو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، يوسف، جاكوب، شيما، فيكتور مونيوز وماريو مارتن.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورج صاحب المركز الثاني.