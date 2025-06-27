دوكو أفضل لاعب في لقاء مانشستر سيتي ويوفنتوس بمونديال الأندية

فاز البلجيكي جيريمي دوكو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على يوفنتوس بنتيجة 5-2 أمس الخميس، على ملعب "كامبينج ورلد" في مدينة أورلاندو الأمريكية، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة لمونديال الأندية.

وخطف مانشستر سيتي بهذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة السابعة للمونديال، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ليتأهلا معا إلى دور الـ 16.

ونال جيريمي دوكو جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداء مميزا، وكان صاحب الهدف الأول لمانشستر سيتي في اللقاء في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، حيث نجح في المرور بمهارة رائعة من مدافع يوفنتوس بيير كالولو، ووضع الكرة في الشباك بإتقان.

وينتظر مانشستر سيتي في دور الـ 16 لمونديال الأندية، وصيف المجموعة الثامنة الذي سيتحدد بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة للمجموعة، وسيكون أحد الثلاثي "ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، والهلال السعودي".