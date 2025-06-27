التحقيق في اتهام عامل بهـ.ـتك عرض طفل من ذوي الهمم بمنشأة القناطر

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة مع عامل في اتهامه بهتك عرض طفل من ذوي الهمم بعد استدراجه داخل قطعة أرض زراعية في مدينة منشأة القناطر بالجيزة.

وقررت النيابة عرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما لحق به من إصابات، كما قررت استدعاء والد الطفل لسماع أقواله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مواطن بتعرض ابنه من ذوي الهمم لهتك عرض من عامل وإحداث إصابات به، وذكر أنه استدرجه إلى قطعة أرض زراعية نائية وجرده من ملابسه وقام بهتك عرضه وأن ابنه اخبره بما تعرض له.

انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته وحقيقة الاتهام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.