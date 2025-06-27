مشاريع طلابية متميزة في مجالات الميكاترونكس بجامعة حلوان التكنولوجية

قدم طلاب برنامج الميكاترونكس بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، مجموعة من المشاريع المبتكرة خلال العام الأكاديمي 2025، وتم عرض هذه المشروعات في المعرض الأول للكلية، وتعكس هذه المشاريع مستوى الإبداع والتفكير العملي لدى الطلاب، كما تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الصناعة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المستدامة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، والدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، وإشراف الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية، والدكتور أحمد سويدان منسق البرنامج، والدكتور سيمون عزت والدكتور أنور السيد منسقي برنامج IT .

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالمستوى الفني والإبداعي للمشاريع الطلابية والتي تعكس دمج المعرفة الأكاديمية بالحلول الواقعية، لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والعالمي.

وعرض الطلاب عددا من المشاريع وهي:

• مشروع CNC PCB Engraver لاستخدام تقنية CNCلنقش وتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) بدقة وكفاءة عالية .

• مشروع التغليف باستخدام الذراع الروبوتية، وهو نظام آلي مصمم لتحسين عمليات التغليف في الصناعات المختلفة، يعتمد على ذراع روبوتية مبرمجة لتنفيذ مهام التغليف بدقة وسرعة.

• طابعة ثلاثية الأبعاد وهي تقنية تصنيع متقدمة تعتمد على بناء الأجسام طبقة بعد طبقة باستخدام مواد مثل البلاستيك، المعدن، أو الراتنج.

• مشروع Mechatronics Lifeيشرح نظام الميكاترونيك من خلال دمج أجزاء جسم الإنسان واستبدالها بالمكونات التي يستخدمها نظام الميكاترونيك.

• مشروع حشو السائل الذكي الذي يكتشف حجم الزجاجة ويملؤه بالسائل الصحيح بناء على قراءات مستشعر الألوان، ثم يفرز الزجاجات حسب اللون .

• مشروع تصميم وتطوير حاضنة ذكية لحديثي الولادة تضمن بيئة آمنة وخاضعة للرقابة للأطفال.

• NeoCare يمثل هذا المشروع مزيجا من الميكاترونيك والبرمجة والذكاء الاصطناعي، ويقدم نموذجا عمليًا للرعاية الذكية لحديثي الولادة لوحدات العناية المركزة.

• مشروع الروبوت الطبي الذكي هو روبوت متحرك مدعوم بمتحكم، مصمم لتوزيع الأدوية تلقائيًا على المرضى في الأوقات المحددة، ويتنقل بشكل مستقل داخل المستشفى باستخدام أجهزة استشعار تتبع الخط ونظام تحديد المواقع لتحديد موقع سرير المريض .

• نظام حركة القفازات من GMS ويتم استبدال نظام التحكم وغير المتوفرة بدوائر كنترول متوفرة.

• مشروع المزرعة الذكية والهدف منه هو اقامة مشروع زراعى متكامل مع تدخل الأيدى البشرية بنسبة قليلة.

• خط إنتاج تعبئة وتغطية الزجاجات.

• تنفيذ عملية اتوماتيكية لتعبئة الزجاجات بسائل معين مثل المياه أوالعصير واستخدام عملية التغطية لزيادة سرعة الانتاج .

• مشروع غسيل السيارات السريع يهدف إلى تطوير نظام غسيل سيارات تلقائي باستخدام حزام ناقل لتوفير الوقت، وتقليل الجهد اليدوي، وزيادة الكفاءة.

• مشروع ماكينة CNC للأخشاب وهي جهاز يعتمد على التحكم الرقمي بالحاسوب لتنفيذ عمليات القطع، الحفر، والنقش على الخشب بدقة عالية .

• مشروع السيارة الكهربائية الذكية ويهدف إلى تصميم سيارة كهربائية ذكية باستخدام مواد هندسية متقدمة وصديقة للبيئة لتحسين استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، ويعالج تحديات النقل من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة ومبادئ الاستدامة.

• مشروع روبوت إعادة التدوير الذكي لتطوير نظام آلي ذكي مستقل لفصل النفايات وإعادة تدويرها.

• مشروع نظارات ذكية للمكفوفين.. يقدّم هذا المشروع نظارات ذكية لمساعدة ضعاف البصر من خلال كشف العوائق، والتعرف على الأشياء، وتقديم إرشادات صوتية لتعزيز الحركة والاستقلالية.