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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جاك J7 موديل 2024.. بأقل سعر لكسر الزيرو

جاك J7
جاك J7
صبري طلبه

تعتبر السيارة جاك J7 من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في مصر، حيث تتمتع بتجهيزات فنية وتقنية عالية الأداء، إلى جانب التصميم الداخلي، والهيكل الخارجي الذي يجمع بين مفهوم السيدان والطابع الرياضي، لما تتمتع به من لمسات عصرية.

وظهرت السيارة جاك J7 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 950 ألف جنيه، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتخطى حاجز الـ 7000 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا، وضمن الفئة عالية التجهيزات.

جاك J7

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، لأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، بالإضافة إلى الكشف على الهيكل الخارجي والداخلي، إلى جانب البحث الجيد عن متوسط الأسعار وفقًا للموديلات والفئة.

جاك J7

القدرات الفنية لسيارة جاك J7

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء بتقنية الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 147 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر.

جاك J7

أداء جاك J7 من ناحية التسارع

يمكن للسيارة جاك J7 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.5 ثانية.

جاك J7

أبرز تجهيزات سيارة جاك J7

تضم السيارة جاك J7 مجموعة من التجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس، فامل يد إلكترونية، فتحة سقف، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، قفل مركزي، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، مكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الحماية والأمان.

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