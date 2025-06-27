ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 14 سفينة، ليصل إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفا و364 طنا شملت 3473 طن أسمنت و3200 طن مولاس و1665 طن ملح و9355 طن يوريا و5890 طن كلينكر و13 ألفا و784 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45 ألفا و762 طنا شملت 6660 طن قمح و701 طن أبلاكاش و7347 طن حديد و10 آلاف و500 طن خردة و8574 طن ذرة و902 طن خشب زان و5750 طن صويا و3700 طن بضائع متنوعة و5092 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1538 طنا.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 94 ألفا و162 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 19 ألفا و300 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3342 حركة.