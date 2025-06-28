انطلاق حملة التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي بالمحافظات

تنطلق حملة التبرع بالدم في المحافظات ،بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم ..تحت شعار تبرعك بالدم حياة.

ففي الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي نظمته مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق وبالتزامن مع الإحتفالية الكبرى التي تقيمها وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار " تبرعك بالدم حياة".

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء المحافظة.

وفي القليوبية

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك حياة"، في 8 نقاط تم الإعلان عنها من قبل، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية جهزت كل المقار وتم تزويدها بسيارات التبرع بالدم، بجانب فرق طبية متنقلة تصل إلى أماكن التجمعات لتسهيل عملية التبرع، مشيرا إلى أن التبرع يخضع لفحوصات دقيقة، ويشترط أن يكون المتبرع سليماً صحياً ويتراوح عمره بين 16 و60 عاماً، مع وزن لا يقل عن 50 كجم.



بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدّم، التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، حيث تهدف الحملة إلى ترسيخ مفهموم ثقافة التبرع الطوعي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته لمواجهة أي طارئ صحي أو احتياجات دورية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ داخل مقر الحملة بمركز شباب العبور بمدينة بني سويف، بحضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، ومعاون المحافظ الدكتور محمد جبر، ورئيس المدينة على يوسف، ووكيل وزارة الشباب هشام الجبالي، ومدير وحدة السكان بالمحافظة محمد البحيري وقيادات من الصحة والشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية.

مطروح

انطلقت صباح اليوم السبت الإحتفالات باليوم العالمي للتبرع بالدم أمام الاستاد الخماسي بمدينة مرسي مطروح .

واعلنت مديرية الصحة بمطروح اماكن التبرع بالدم

“ أمام ديوان عام المحافظة - كورنيش مطروح - شارع الأسكندرية - شارع المحطة - شارع علم الروم ـ المصالح الحكومية - مستشفى مطروح العام - مستشفى التوليد والصحة الانجابية - مستشفى الأطفال - مستشفى النجيلة المركزى - مستشفى برانى التخصصى - مستشفى الضبعة المركزى - مدينة العلمين - مستشفى الحمام المركزي - مستشفى رأس الحكمة المركزى”

وأكد وكيل الوزارة على أن التبرع بالدم

" واجب انساني ووطني " مشيداً بجهود المتبرعين المنتظمين ودور الفرق الطبية في توفير خدمات أمنة و جودة عالية في بنوك الدم بالمحافظة .



