يلتقي المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، فجر يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، على ملعب "ستيت فارم" في مدينة جلينديل بولاية أريزونا الأمريكية.

موعد مباراة المنتخب السعودي والمكسيك في الكأس الذهبية.. والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، وسيتم نقلها مجانًا عبر قناة السعودية الرياضية 1، ضمن البث الحصري المجاني للبطولة عبر القنوات السعودية.

مشوار المنتخبين:

المنتخب السعودي، بقيادة المدرب هيرفي رينارد، يشارك للمرة الأولى في البطولة بدعوة خاصة، ونجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث تغلّب على هايتي بهدف دون رد، تعادل مع ترينيداد وتوباجو، وخسر من الولايات المتحدة.

أما المنتخب المكسيكي، فتصدر مجموعته بعد تحقيق انتصارين وتعادل، ويُعد من أبرز المرشحين للقب، بفضل خبرته الطويلة وتاريخه القوي في البطولة.

ويدخل "الأخضر" اللقاء بطموح مواصلة المشوار وكتابة تاريخ جديد في مشاركته الأولى، رغم صعوبة المواجهة أمام خصم يُعد من عمالقة منطقة الكونكاكاف.