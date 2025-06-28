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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطلق حملات التبرع بالدم.. محافظ الغربية يعلن إنشاء مركز قومي لتجميع البلازما

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم التي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة ميدانية واسعة من أطقم القطاع الصحي وعدد من الشباب والمتطوعين، تحت شعار “تبرعك لينا حياة”.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة أمل سافوح مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بطنطا.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية، خلال تدشين الحملة، أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات الصحية الوطنية التي تستهدف تعزيز الرعاية الصحية وإنقاذ حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم ليس فقط عملاً إنسانيًا، بل يعكس روح التضامن المجتمعي، ويعزز من قدرة الدولة على توفير الأرصدة الآمنة من أكياس الدم في بنوك الدم، خاصة في ظل التحديات الصحية التي قد تواجه المرضى وذوي الحاجة لعمليات نقل الدم.

جهود محافظ الغربية 

وأوضح “الجندي” أن الحملة تشمل عدة نقاط تمركز ميدانية لتغطية أكبر عدد من المواطنين وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، مشيرًا إلى أن نقاط التبرع المتنقلة اليوم شملت ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى، والمركز الطبي بالناصرية في سمنود، وميدان النادي بكفر الزيات، وميدان المحطة بطنطا، إلى جانب ميدان الجامع الكبير بمدينة زفتى، فضلاً عن فتح أبواب بنوك الدم الثابتة في مستشفيات (المحلة العام – سمنود المركزي – كفر الزيات العام – زفتى العام – المنشاوي العام بطنطا) لاستقبال المتبرعين طوال اليوم.

حملات التبرع 

وأضاف المحافظ أنه بالتوازي مع حملات التبرع، تم إطلاق عدد من الندوات التوعوية داخل ثمانية مستشفيات رئيسية بالمحافظة، وهي: المحلة العام، سمنود المركزي، طنطا العام، زفتى العام، كفر الزيات العام، صدر المحلة، بسيون المركزي، وقطور المركزي، وذلك بهدف نشر الوعي حول أهمية التبرع الطوعي المنتظم بالدم، ودوره في إنقاذ حياة آلاف المرضى سنويًا.

دعم خدمات المواطنين 

وشدد “الجندي” على أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الشاملة، وبأن صحة الإنسان هي الأولوية الأولى في جميع خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تفتح أبوابها دائمًا لكل المبادرات التي تعلي من قيمة الإنسان وتدعم سلامة المجتمع.

تزامنا فعاليات خطوه هامة 

وتزامنًا مع فعاليات الحملة، أعلن محافظ الغربية عن خطوة هامة لتعزيز المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة تقترب من 4000 متر مربع بمنطقة البوريفاج بحي أول طنطا، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لإنشاء مركز متكامل لتجميع البلازما، ضمن المشروع القومي لإنتاج مشتقات البلازما في مصر.

الرؤية الوطنية الطموحة

وأوضح الجندي أن إنشاء هذا المركز في الغربية يأتي في إطار الرؤية الوطنية الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يعكس التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعات الطبية الحيوية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة الصحة في الدلتا، مؤكدًا أن المحافظة لم ولن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الوطنية التي تخدم المواطن المصري وتضمن له حياة كريمة ورعاية صحية متكاملة.

خطط التنمية المستدامة

وشدد “الجندي” على أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الشاملة، وبأن صحة الإنسان هي الأولوية الأولى في جميع خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تفتح أبوابها دائمًا لكل المبادرات التي تعلي من قيمة الإنسان وتدعم سلامة المجتمع.

الإشادة بالجهود المبذولة

واختتم محافظ الغربية حديثه بالإشادة بالجهود المبذولة من أطقم وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالغربية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة في هذه الحملات التي تنقذ الأرواح وتبعث برسالة أمل في كل بيت مصري.

محافظ الغربية دعم الأسر حملات التبرع بالدم قلب عروس الدلتا

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