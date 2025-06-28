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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ القليوبية يستقبل أول رحلة متكاملة لزيارة المعالم السياحية والأثرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات اليوم أول رحلة سياحية متكاملة بمدينة القناطر الخيرية وضمت الرحلة مجموعة من الشباب، والمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي والإنترنت، الإعلاميين، والمهتمين بتوثيق وتصوير المعالم السياحية. 

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المحافظة لتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية الغنية التي تزخر بها القليوبية، بهدف تنشيط السياحة وفتح آفاق جديدة تدفع بعجلة التنمية وتزيد من الموارد الاقتصادية للمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تزخر بعدد كبير من الآثار والمناطق الأثرية التي تسعى المحافظة لتسليط الضوء عليها. ورحب المحافظ بالوفد الذي يتكون من أكثر من 50 شاباً وفتاة، مؤكداً أن المحافظة تسعى بخطوات جادة نحو وضع القليوبية على الخريطة السياحية المحلية والعالمية. ويتم ذلك من خلال عدد من الملفات، على رأسها تطوير مدينة القناطر الخيرية وطرحها للاستثمار، حيث تتميز القناطر بموقع جغرافي فريد لا مثيل له في العالم، فضلاً عن الحدائق الغناء وما تحتويه من أشجار نادرة يصل عمرها إلى مئات السنين، وكذلك المتاحف والمنشآت السياحية، وعلى رأسها قناطر محمد علي القديمة والحديثة.


وقد قام الوفد  بتفقد عدد من المنشآت السياحية والأثرية بالمحافظة، من بينها منطقة آثار أتريب بمدينة بنها وكورنيش النيل ببنها وكوبري كفر الجزار، ومساجد الظاهر بيبرس وسيدي عواد والشواربي بمدينة قليوب. كما شملت الجولة قناطر أبو النجا بحي غرب شبرا الخيمة. وفي مدينة القناطر الخيرية، تفقد الوفد حديقة عفلة ومتحف أساليب الري وغيرها من المناطق الأثرية بالمدينة، ما يبرز التنوع والعمق التاريخي للمحافظة.


وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية المحافظة الطموحة لتحويل القليوبية إلى وجهة سياحية جاذبة، لا تقتصر على الزوار المحليين فحسب، بل تمتد لتستقطب السياح من مختلف أنحاء العالَم وليس فقط للسياحة الموسمية بل المستدامة طوال العام . ومن خلال تسليط الضوء على هذه الثروات الأثرية والطبيعية، تسعى المحافظة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة المرتبطة بالسياحة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة لأبناء المحافظة ويعزز من مكانتها الاقتصادية على مستوى الجمهورية.


ويهدف هذا النوع من الرحلات الترويجية إلى بناء شراكة فعالة مع المؤثرين الرقميين والإعلاميين، للاستفادة من قدراتهم في الوصول إلى جماهير واسعة ومتنوعة، ونقل صورة حية وجذابة عن المقومات السياحية بالقليوبية. ومن المتوقع أن تسهم المواد البصرية والمكتوبة التي سينتجها الوفد في تعزيز الوعي السياحي بالمحافظة، وتشجيع المزيد من الزيارات المستقبلية، لتصبح القليوبية بذلك مركزاً ثقافياً وسياحياً رائداً يمزج بين عراقة الماضي وجمال الحاضر .

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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