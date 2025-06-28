تبرعك حياة.. انطلاق فعاليات الحملة القومية التبرع بالدم بالقليوبية| صور

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك حياة"، في 8 نقاط تم الإعلان عنها من قبل، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.



وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية جهزت كل المقار وتم تزويدها بسيارات التبرع بالدم، بجانب فرق طبية متنقلة تصل إلى أماكن التجمعات لتسهيل عملية التبرع، مشيرا إلى أن التبرع يخضع لفحوصات دقيقة، ويشترط أن يكون المتبرع سليماً صحياً ويتراوح عمره بين 16 و60 عاماً، مع وزن لا يقل عن 50 كجم.

وأوضح مدير صحة القليوبية، أنه للتبرع بالدم يمكن التوجه لنقاط تمركز التبرع بالدم اليوم، السبت 28 يونيو، في الأماكن التالية "بنك الدم الإقليمي ببنها، مجمع المواقف ببنها، ومحطة القطار ببنها، وبنك الدم بشبين القناطر، وبنك الدم بطوخ، ومؤسسة شبرا الخيمة، ومجمع المواقف بشبين القناطر".

كما تضمّنت الحملة جانبًا توعويًا حول الفوائد الصحية للتبرع، ومنها تنشيط الدورة الدموية وتحسين المؤشرات الحيوية، إلى جانب رفع الوعي العام بكيفية التصرف في حالات الطوارئ وأهمية التبرع الدوري لإنقاذ الأرواح، مؤكدا أن الحملة تأتي في توقيت مهم، في ظل الحاجة المستمرة للدم في حالات الطوارئ وحوادث الطرق، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم بانتظام، مثل مرضى الأورام وأمراض الدم المزمنة.