حضور كبير.. ديانا حداد تشعل مهرجان موازين بحفل جماهيري

شهد مهرجان موازين إيقاعات العالم واحدة من أضخم وأقوى سهراته، حيث تألقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد في حفل استثنائي، سجّل رقمًا قياسيًا في عدد الحضور بمنصة "النهضة"، مع تفاعل جماهيري تجاوز كل التوقعات.

منذ الساعات الأولى للمساء، تدفقت الجماهير بكثافة غير مسبوقة إلى محيط المنصة، في مشهد يعكس الشعبية الجارفة التي تحظى بها ديانا حداد في المغرب، والشغف الكبير الذي يتمتع به عشاق المهرجان.

وقدر عدد الحضور بعشرات الآلاف، احتشدوا للاستمتاع بليلة فنية لا تُنسى جمعت بين أصالة الطرب وروح الإيقاعات المغربية المعاصرة.

ديانا حداد تخطف الأنظار

ديانا حداد خطفت الأنظار بإطلالة مغربية أنيقة بالقفطان، في تحية تقدير واضحة للجمهور والثقافة المحلية، قبل أن تبدأ فقرتها بمجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحاضرون بشكل لافت، مرددين الكلمات وسط موجات من التصفيق والهتافات.

مفاجأة الحفل جاءت مع صعود النجم المغربي الدوزي إلى المسرح، بدعوة من ديانا، ليقدما معًا دويتو أغنية "العيون عينيا"، في لحظة موسيقية استثنائية جمعت بين القوة والإحساس، وأشعلت حماس الجمهور الذي تفاعل مع الأغنية بطريقة غير مسبوقة.