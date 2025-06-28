قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الاستثمار: إطلاق حملة ترويجية تستهدف المستثمرين المصريين و العرب خلال أيام
400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر
إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة
البيئة: تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية
الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وإزالة أسباب الحوادث فورا
أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم
عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران
برامج تدريبية للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ..الثلاثاء
حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضور كبير.. ديانا حداد تشعل مهرجان موازين بحفل جماهيري

ديانا حداد
ديانا حداد
أحمد إبراهيم

شهد مهرجان موازين إيقاعات العالم واحدة من أضخم وأقوى سهراته، حيث تألقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد في حفل استثنائي، سجّل رقمًا قياسيًا في عدد الحضور بمنصة "النهضة"، مع تفاعل جماهيري تجاوز كل التوقعات.

منذ الساعات الأولى للمساء، تدفقت الجماهير بكثافة غير مسبوقة إلى محيط المنصة، في مشهد يعكس الشعبية الجارفة التي تحظى بها ديانا حداد في المغرب، والشغف الكبير الذي يتمتع به عشاق المهرجان.

 وقدر عدد الحضور بعشرات الآلاف، احتشدوا للاستمتاع بليلة فنية لا تُنسى جمعت بين أصالة الطرب وروح الإيقاعات المغربية المعاصرة.

ديانا حداد تخطف الأنظار 

ديانا حداد خطفت الأنظار بإطلالة مغربية أنيقة بالقفطان، في تحية تقدير واضحة للجمهور والثقافة المحلية، قبل أن تبدأ فقرتها بمجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحاضرون بشكل لافت، مرددين الكلمات وسط موجات من التصفيق والهتافات.

مفاجأة الحفل جاءت مع صعود النجم المغربي الدوزي إلى المسرح، بدعوة من ديانا، ليقدما معًا دويتو أغنية "العيون عينيا"، في لحظة موسيقية استثنائية جمعت بين القوة والإحساس، وأشعلت حماس الجمهور الذي تفاعل مع الأغنية بطريقة غير مسبوقة.

ديانا حداد الفنانة ديانا حداد أغانى ديانا حداد حفل ديانا حداد أعمال ديانا حداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

لماذا أوصى النبي بقراءة سورة الملك كل ليلة

لماذا أوصى النبي بقراءة سورة الملك كل ليلة؟.. الإفتاء تكشف فضلها

ترشيحاتنا

ارشيفية

نزيف وكسور وإصابات خطيرة.. سقوط طفلة من الدور الرابع بالدقهلية

فتاة

سابت البيت وهربت.. تفاصيل اختفاء فتاة سوهاج

تشييع جثمان طالب ثانوى

الدقهلية تشيع جثمان شاب أنهى حياته بسبب اللغة العربية..وجنازة آخر والسبب الفيزياء

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد