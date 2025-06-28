بمشاركة سيد رجب وبيومي فؤاد.. فتحي عبد الوهاب يصور فيلم "ثلاثة في واحد"

بدأ الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد "ثلاثة في واحد"، وذلك في إمارة أبو ظبي، بمشاركة كل من الفنان سيد رجب والفنان بيومي فؤاد.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي الممزوج بالمغامرات، وهو من تأليف عبد الفتاح بوشة، وإخراج هشام الشافعي، ومن المقرر أن يستكمل تصوير باقي مشاهده ما بين أبو ظبي والقاهرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب فتحي عبد الوهاب عن حماسه للعمل الجديد، مشيرًا إلى أن الفيلم يقدم شيئًا مختلفًا يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

فتحي عبد الوهاب يكشف مسيرته الفنية

بينما كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن سعادته بمسيرته الفنية الطويلة، مؤكدًا أنه لم يندم مرة واحدة على أي دور قدمه أو أي مشهد شارك فيه، معلقًا: “كلها أعمال أعتز بها، لأننا نتخذ القرارات بناءً على خبراتنا، والمعطيات المتاحة في وقتها، وبالتالي هو طريق يجب أن نسلكه، وليس بالأمر الاختياري.”

وتابع، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي: “كل دور له ظروفه الموضوعية، وكل وقت له أسبابه.”

فقاطعته الحديدي متسائلة: “هل حدث أن شعرت بأنك في مأزق واضطررت لقبول دور؟”

ليرد: “حدث ذلك مرتين... شاركت مجاملة.”

لتقاطعه مجددًا: “لا أقصد المجاملة، أقصد زنقة مادية؟”

فيرد: “لم يحدث. عمري ما اضطررت ماديًا لتقديم أدوار، ولا أفكر بالأمر بهذه الطريقة.”

وعن كون المال ليس من أولوياته، علّق: “المال مهم لأي إنسان، لكنه ليس أهم شيء عندي، ليست الغاية الأهم. الأهم بالنسبة لي هي الصحة، وهي الأساس.”

وحول مصدر السعادة، قال: “السعادة ليست محصورة في المال. المال أحد العوامل، لكنه ليس كل العوامل التي تحقق السعادة.”

وردًا على سؤال الحديدي: “متى تشعر بأنك راضٍ؟”

قال: “عندما أشعر أنني قدّمت ما عليَّ في أي شيء، سواء في عملي أو حياتي الشخصية أو تجاه أي شخص. طالما أنني أديت دوري، فلا يهمني ما تكون عليه النتيجة.”

وعن إطراء الناس، وهل يُعدّ مصدر سعادة له، قال: “إطراء الناس يفترض أن يُسعد، لكنه يسبب لي رعبًا أكبر، لأن سقف التوقعات يصبح أعلى مني، وأكثر ما يخيفني هو الخذلان. لذلك، أحرص دائمًا على الحفاظ على حد أدنى من المستوى لا أتنازل عنه.”