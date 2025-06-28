ميريام فارس تكشف سبب إغلاق خاصية التعليقات على انستجرام

كشفت الفنانة ميريام فارس سبب إغلاق خاصية التعليقات على حسابها الرسمي على انستجرام.

وقالت ميريام فارس عبر لقاء ببرنامج et بالعربي : الموضوع يطول شرحه، بس باختصار أنا حبيت أبعد عن هذه اللعبة كلها، ودائرة التعليقات.

ميريام فارس فى المغرب

من ناحية أخرى نشرت الفنانة ميريام فارس، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من المغرب.

خطفت ميريام فارس الأنظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان طويل باللون الاسود وقبعة باللون البيج، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

وعلقت ميريام فارس علي الصورة كاتبه : المغرب انا هنا.

كما اختارت ميريام فارس، أن تضع مكياجًا باللون الأسود والأبيض للعيون ليكشف عن جمالها، وفضلت ألوان الروج باللون النود الذي يتناسب مع ظهورها .