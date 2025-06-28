إصابة ثلاثة أشخاص في مشاجرة على شاطئ جمصة

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة

على شاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة ببن عدد من الأشخاص وإصابة ثلاثة على شاطئ جمصة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابه ثلاثه وهم فوزى محمد على 60 عاما مصاب بكدمات وسحجات

وجروح متفرقة، هشام ابراهيم محمد 37 عاما

مصاب بكدمات وسحجات

وجروح متفرقةو وفاء عاطف عبد السلام 30 عاما واصيبت بكدمات وسحجات وجروح متفرقة.

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.