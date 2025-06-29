منال سلامة ومحمد العدل أبرز الحضور في عيد ميلاد إيناس جوهر

عبرت الفنانة منال سلامة عن سعادتها، بحضورها حفل عيد ميلاد الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر بحضور عدد كبير من اصدقائها.

وشاركت منال سلامة متابعيها صور من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: "احتفال من القلب، سعدت جدًا بمشاركتي في الاحتفال بعيد ميلاد الإذاعية الكبيرة والجميلة إيناس جوهر، صاحبة الصوت العذب والساحر اللي له مكانة خاصة في قلوبنا".

وتابعت: “وكان اليوم مبهج بحضور أصدقائي الأعزاء: المخرج القدير عمر عبد العزيز، المنتج الرائع محمد العدل وزوجته الجميلة الدكتورة سورايا، الجميلة رانيا فريد شوقي، المطرب المتميز أحمد العطار، وصديقتي الغالية شيرين سيف”.

آخر أعمال منال سلامة

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة منال سلامة، هو مسلسل “الأصلي” الذي لعبت فيه دور فايزة.