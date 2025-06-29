استئناف جزئي لتشغيل مصافي حيفا بعد الأضرار الإيرانية|تفاصيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن شركة مصافي النفط الإسرائيلية أعلنت عن استئناف التشغيل الجزئي لنشاط التكرير في مدينة حيفا، وذلك بعد تعرض المنشآت لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة مع إيران.

وأكدت الشركة أن عمليات الإصلاح لا تزال جارية لإعادة تشغيل باقي الوحدات المتوقفة.

زيلينسكي: نعتمد على الدعم الأمريكي لمواجهة روسيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعتمد بشكل كبير على دعم الولايات المتحدة في التصدي للهجمات الروسية، مؤكدًا أن استمرار هذا الدعم العسكري والاقتصادي يُعد حاسمًا في صمود أوكرانيا.

زيلينسكي: بوتين يرفض السلام وأطالب واشنطن بتعزيز الدفاعات

وفي تصريح آخر، أوضح زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل تجاهل دعوات السلام، ويصر على التصعيد العسكري.



ودعا زيلينسكي الإدارة الأمريكية إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بشكل عاجل، لردع الهجمات الروسية المتزايدة على المدن والمنشآت الحيوية.