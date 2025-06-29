بحضور لفيف من الأساقفة.. تجليس الأنبا ديسقورس في إيبارشيته بألمانيا

أقيم طقس تجليس نيافة الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، وذلك عقب صلوات رفع بخور عشية في كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بمدينة ماينز بألمانيا.

حضر صلوات التجليس تسعة من الآباء المطارنة والأساقفة الى جانب بعض الآباء الكهنة من إيبارشيتي جنوبي وشمالي ألمانيا، ومن خارج ألمانيا، وأيضًا عدد من رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

وحضر أيضًا مندوبو الكنائس الشرقية الشقيقة مثل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية الألمانية. كما حضر الحفل السفير أمين حسان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت، والسيدة حرمه، وبعض من أعضاء القنصلية العامة، بفرانكفورت وممثلون عن شركة مصر للطيران، والاتحاد العام للمصريين في ألمانيا.



وأحبار الكنيسة الذين شاركوا في طقس التجليس، هم: أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا، والأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

وألقى بعض الحضور من الآباء الأساقفة ةالكهنة كلمات محبة وتهنئة وهم أصحاب النيافة الأنبا يسطس والأنبا أنطونيوس والأنبا دميان والأنبا برنابا، والقمص بولس شحاته وكيل المطرانية، والمهندس إبراهيم سمك، واختتمت الكلمات بكلمة نيافة الأنبا ديسقورس.