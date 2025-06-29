ترامب يعلن عن اقتراب بيع تيك توك عقب موافقة الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن اقتراب عقد صفقة بيع شركة تيك توك داخل الولايات المتحدة الأمريكية،والتي ستتم الأسبوع المقبل عقب موافقة الصين.

ويمتلك شركة تيك توك رجال أعمال صينيين،ومدد الرئيس الأمريكي ثلاث مرات فترة عمل الشركة عقب إنتهاء مدتها بسبب وجود قانون صدر عن الكونجرس الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن يقضي بوقف عمل الشركة.

وصدر القانون في عهد بايدن بسبب اضطلاع جهات أمنية أمريكية على استخدام الصين منصة تيك توك لتجسس على الشعب الأمريكي،وألزم الكونجرس في عهد بايدن الموظفين الرسميين في الدولة،وقوات الجيش الأمريكي بحذف التطبيق من على هواتفهم ونصح بايدن الشعب الأمريكي بتطبيق ذلك أيضا حسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ولذلك سعى ترامب فور وصوله للرئاسة الأمريكية للقيام بشراء الشركة الصينية بواسطة شركة أمريكية خالصة وسيكشف ترامب الأسبوع المقبل عن المستثمرين الذين سيقوموا بالصفقة.