سيكون هناك 1000 جنيه حزمة للعاملين بالصحف القومية.. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يوضح

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة لجميع العاملين في المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى انه خلال سنة أو سنتين سوف تسترد المؤسسات الصحفية عافيتها وتعود.

وقال عبد الصادق الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه سيكون هناك 1000 جنيه حزمة للعاملين بالصحف القومية، سوف يتم خصم الضرائب منها حسب الشرائح، مؤكدا أن الزيادة ثابتة وليست مؤقتة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم إنشاء مدرسة دولية بالشراكة بين أخبار اليوم ومؤسسة دولية، مؤكدا أنه تم إستغلال أصول ومباني أكاديمة أخبار اليوم لعمل المدرسة الدولية