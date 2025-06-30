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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لإدارتها بدون ترخيص | قرار قضائي بشأن صاحب مطبعة بالقاهرة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة، وبداخلها العديد من المطبوعات التجارية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته 8900 مطبوع تجارى متنوع).

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

قاضي المعارضات المطبوعات التجارية القاهرة

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