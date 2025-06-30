جولات ميدانية بمدينة إسنا للتوعية بمخاطر الإدمان

قام أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل والوحدة الفرعية بمركز ومدينة إسنا بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة في شوارع وميادين قري المركز بهدف توعية المواطنين حول مخاطر الإدمان وأضرار التعاطي ، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، و الدكتور على سيد صادق رئيس مركز ومدينة إسنا .





وتضمنت الجولات تقديم شرح عن أضرار المواد المخدرة على الفرد والمجتمع بهدف مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لا تقتصر على تقديم خدمات العلاج والتأهيل فحسب، بل تمتد لتشمل الوقاية والتوعية المباشرة للجمهور في مختلف الفئات العمرية والإجتماعية، مع تقديم شرح مبسط وميسر حول أنواع المواد المخدرة، وأضرارها الصحية والنفسية والإجتماعية، بالإضافة إلى توضيح العلامات التي قد تدل على تعاطي شخص ما للمخدرات للتعامل معه.