تضامن أسوان : الأورمان تنهي تركيب (209) وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف، إن جمعية الأورمان انتهت من تركيب (209) وصلات مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة أسوان ، تحت رعاية التضامن الاجتماعي، بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.



وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



وأكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة، وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.



وأضاف أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة أسوان، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب (77.702) وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

