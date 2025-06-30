ميسي يخطط للرحيل عن إنتر ميامي قبل نهاية عقده

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب "التانجو"، في عدم الاستمرار مع نادي إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية الموسم الجاري، رغم امتداد عقده حتى ديسمبر 2025.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ESPN" العالمية، فقد تم تعليق مفاوضات تمديد عقد ميسي مع إنتر ميامي، في ظل تفكير اللاعب الجاد في خوض تجربة جديدة قبل انطلاق كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشير التقارير إلى أن ميسي يخطط للانضمام إلى فريق آخر لمدة 6 أشهر على الأقل قبل المونديال، بحثًا عن دوري أكثر تنافسية يعزز جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في البطولة الكبرى، التي قد تكون الأخيرة في مسيرته الدولية.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي في يوليو 2023، وحقق مع الفريق حضورًا جماهيريًا واسعًا، وساهم في رفع شعبية الدوري الأمريكي.

ورغم أن التمديد كان مطروحًا بقوة في البداية، فإن الأمور باتت معلّقة في الوقت الراهن، وسط تكهنات حول وجهته المقبلة، والتي لم تتضح بعد.

وقد يفتح رحيل ميسي المحتمل الباب أمام عروض من أندية أوروبية أو سعودية، خاصة في ظل الاهتمام المتواصل من الدوري السعودي بالحصول على خدمات نجم بحجم "البرغوث".