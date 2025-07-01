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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الانتهاكات مستمرة.. هجمات شرسة من المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
هاني حسين

تحدثت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من كفر مالك، عن زيارة وفد دبلوماسي أوروبي وتناولت أوضاع المنطقة وجرائم المستوطنين، موضحةً أنّ الوفد ضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول غير أعضاء في الاتحاد، حيث تجولوا في قرية كفر مالك بعد أسبوع شهد هجمات شرسة من المستوطنين، شملت حرق المنازل، تكسير الممتلكات، وطرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم، كما التقوا عائلات الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين.


وأشارت السلامين، في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى حديث ممثل الاتحاد الأوروبي مع الأهالي، مؤكدًا أن العنف المتزايد للمستوطنين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف فورًا، وأن الاتحاد سيعمل على فرض عقوبات على كل من يمارس أعمال إرهابية ضد الفلسطينيين في المنطقة.


وزار الوفد المجلس القروي واطلع على البؤر الاستيطانية التي تواصل التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عين سامية الأثرية، التي تُعد المصدر الوحيد للمياه لقرية كفر مالك ومحافظة رام الله والبيرة، والتي تعرّضت أيضًا لسرقة مياه من قبل المستوطنين الذين يمدون مستوطناتهم بخطوط مياه على حساب الأراضي الفلسطينية.


وعلى الصعيد الميداني، تحدثت ولاء عن تصاعد أوامر الإخلاء والهدم التي أصدرها جيش الاحتلال في مناطق عدة من الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين، نور شمس، وطولكرم، حيث تشهد هذه المخيمات عمليات حرق وهدم متواصلة للمنازل الفلسطينية، ما أحدث تغييرات جغرافية عميقة في تلك المناطق التي عاش فيها اللاجئون الفلسطينيون منذ عام 1948 وحتى اليوم.


وأشارت إلى حادثة اعتداء وقعت في جنوب الضفة الغربية بمنطقة مسافر يطا، تؤكد استمرار التصعيد والاعتداءات من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين.

الاحتلال الضفة الغربية اخبار التوك شو فلسطين

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