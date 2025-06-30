بدء تلقى طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا .. الأربعاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، بدء استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٢ / ٧ / ٢٠٢٥ ولمدة ١٥ يوم.

وقال هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن سحب طلب التظلم يتم من إدارة التعليم الإبتدائي بمديرية التربية والتعليم بقنا مجاناً وسيتم سداد مبلغ ٣٥ جنيه بناء على النشرة الواردة من الوزارة للمادة الواحدة ويعتبر فرعى الرياضيات "الجبر" مادة و"الهندسة" مادة، علماً بأن السداد متاح عن طريق المعاون المالى بالمديرية أو عن طريق مكاتب البريد.

وأوضح الصابر، بأنه تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024-2025 اليوم الاثنين وسيتم تعليقها بجميع المدارس على مستوى المحافظة، حيث اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مساء أمس نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ‎%‎68 وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فى جميع المواد 196 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مديرى عموم الادارات التعليمية بالتنبيه على مديري مدارس المرحلة الإعدادية ومدارس التعليم الأساسي تسهيل حصول جميع الطلاب على النتيجة وتعليقها بالمدارس اليوم الاثنين للتيسير على أولياء الأمور.

وقدم الصابر، التهنئة لطلاب الشهادة الاعدادية وأسرهم مشيداً بحرصهم على الحصول على الدرجات النهائية نظراً لأهمية هذه المرحلة إذ إنّها مرحلة مهمة في المسيرة التعليمية للطلاب والتي يعتمد عليها مستقبلهم سواء بالالتحاق بالثانوية العامة، أو إحدى مدارس التعليم الفنية.