المشدد 6 سنوات للمتهم بالسرقة بالإكراه في القناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة منزل وإصابة قاطنيه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وتضمن أمر غحالة المتهم ويدعى صابر.ع.س ٣٩ سنة عاطل إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر اغسطس 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، سرق المجني عليه عبدالمنعم س ش كرها عنه وآخر مجهول بالتسلل إلى مسكنه وقام بإشهار سلاح ابيض في مواجهته واستولى على مبلغ مالي منه على النحو المبين بالتحقيقات.

اضاف أمر الإحالة أن المتهم شرع في سرقة المجني عليهما شافعي ع س، واحمد ع س بالإكراه وقام بإشهار سلاح ابيض في مواجهتهما وتعدي عليهما بالضرب محدثًا إصابتهما الموصوفة بتقرير الطبي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.