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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لزيادة إنتاجية القمح.. البحوث الزراعية تنفذ ورش عمل مع المزارعين

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

اختتم مركز البحوث الزراعية فعاليات مجموعات العمل حول الممارسات الزراعية الجيدة Gap حيث ضمت الورشة مجموعة من الخبراء والباحثين من وزارة الزراعة  ومركز البحوث الزراعية ومنظمة cREA وياتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون الزراعي مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بهدف اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة وتصميم برامج تدريبية لصغار ومتوسطي المزارعين وتقديم حلول ذات أولوية
واستنادا الي احتياجات محافظات الدلتا تم تنظيم مجموعة حلقات نقاشية بهدف التركيز علي زيادة إنتاجية القمح وتقليل الفاقد بعد الحصاد وأثناء التخزين من خلال عدة مجالات ١- إدارة زراعةالقمح والتسميد ومكافحة الحشائش 
٢-ادارة الأمراض الافات 
٣-الميكنة الزراعية 
وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع وتستند الي خبرات دولية تتناسب مع الأولويات المحلية 
حضر الورشة الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي نائبا عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للانتاج والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث  المحاصيل الحقلية والدكتور صبحي عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح والدكتور احمد القط منسق البرنامج

البحوث الزراعية ورشة عمل القمح محصول القمح

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