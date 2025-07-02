اركب دايو نوبيرا مستعملة سعرها 150 ألف جنيه

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو نوبيرا موديل 1997

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو نوبيرا موديل 1997، وتنتمي نوبيرا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات دايو نوبيرا موديل 1997 الخارجية

دايو نوبيرا موديل 1997

تظهر سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة الخلفية، ويوجد بالسيارة صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مقابض ابواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك دايو نوبيرا موديل 1997

دايو نوبيرا موديل 1997

تحصل سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو نوبيرا موديل 1997 الداخلية

دايو نوبيرا موديل 1997

تحتوي مقصورة سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 على الكثير من المميزات من ضمنها، زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحة تخزين صغيرة امام ناقل الحركة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر دايو نوبيرا موديل 1997

يبلغ سعر سيارة دايو نوبيرا موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



دايو نوبيرا موديل 1997

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب الاستعانة بخبير سيارات حتي لاتقع في فخ شراء سيارة معيوبة .