السكرتير المساعد ببني سويف يتابع مستجدات سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء

ترأس اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح على مخالفات البناء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للملفات المقدمة على مستوى المراكز والمدن، والوقوف على معدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه فرق العمل.

شارك في الاجتماع المهندسة مها أبو بكر مقرر اللجنة، والمهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام المساعد تقارير الأداء الخاصة بكل مركز على حدة، للوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات فحص الطلبات والبت فيها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الملفات المتأخرة وسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الفنية، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لتيسير الإجراءات وتحقيق الأهداف المنشودة من منظومة التصالح.