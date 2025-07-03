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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مرقس عادل: «في عز الضهر» يناقش الهوية المصرية برؤية عالمية

مرقس عادل
مرقس عادل
منار عبد العظيم

أكد المخرج المصري مرقس عادل أن تجربة فيلمه «في عز الضهر» كانت من أصعب التجارب التي خاضها خلال مسيرته، مشيرًا إلى أن التحضير للفيلم استغرق وقتًا طويلًا بسبب اعتماده على معايير الأكشن العالمية، إضافة إلى طرحه لقضايا جوهرية تمس المجتمع والإنسان بشكل عام، مثل الهوية والجذور والانتماء الحضاري.

الهوية في زمن السرعة والتناقض

أوضح عادل، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فكرة الهوية والجذور دائمًا ما تشغل بال المصريين، لذلك رأى أن الوقت مناسب لتقديم عمل يناقش تلك القضايا من منظور عالمي.

 وأضاف أن الفيلم يتناول صراع الإنسان مع محيطه، خاصة في عصر تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه المؤثرات، مما يجعل بعض الشباب يفقدون ارتباطهم بهويتهم الأصلية لصالح نماذج غربية أو مشوشة.

ردود أفعال إيجابية وجهود دولية

أعرب المخرج عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها الفيلم، سواء من الجمهور أو النقاد، لافتًا إلى أن العديد من المشاهدين استوعبوا الرسالة العميقة التي أراد إيصالها. 

وأضاف: "تفاجأت بأن قراءة الجمهور للفيلم كانت أعمق مما توقعت".

 كما أشار إلى أنه سافر إلى أكثر من دولة خلال مراحل إنتاج الفيلم، لضمان تقديم صورة بصرية تليق بطبيعة الفيلم العالمية.

فليم في عز الضهر المخرج مرقس عادل القاهرة الإخبارية

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