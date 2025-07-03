قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
استقالات متتالية تهز الزمالك.. عمرو الجنايني يغادر لجنة التخطيط
عبدالله السعيد يشعل الميركاتو.. 3 عروض ومطالب مالية تعقد المفاوضات
مدحت شلبي: لا مفاوضات رسمية بين الزمالك وبتروجت لضم حامد حمدان
اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين
أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم.. شاهد
مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة جوتا
الريان القطري يتوصل لاتفاق مع وسام أبوعلي.. والقرار النهائي بيد الأهلي (خاص)
قيادي بفتح: اقتراب الإعلان عن هدنة محتملة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار بطوخ
المهاجم المالي على رادار الزمالك.. صفقة هجومية تشعل الميركاتو |خاص
موعد مباراة الهلال وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة جوتا

جوتا
جوتا
يارا أمين

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة البرتغالي ديوجو جوتا.

وكتب عبدالجواد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “حداد على وفاة جوتا.. ليفربول يعلن تنكيس الأعلام وإغلاق المتاجر والمرافق حتى 7 يوليو”.

تفاصيل وفاة جوتا


ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، مما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة، اليوم الخميس.
وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وتابعت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار إلى أحد إطارات السيارة ، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

إبراهيم عبدالجواد الحداد ليفربول ديوجو جوتا فيسبوك صحيفة “ماركا”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الدجاج

دراسة تكشف عن علاقة غريبة بين المضاد الحيوي والدجاج

سرطان المبيض

تحذير للنساء .. علامات تكشف أعراض سرطان المبيض

أكلات سريعة

ماتحتاريش على البحر.. قائمة وجبات غداء سريعة للمصيف

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد