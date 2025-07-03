مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة جوتا

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة البرتغالي ديوجو جوتا.

وكتب عبدالجواد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “حداد على وفاة جوتا.. ليفربول يعلن تنكيس الأعلام وإغلاق المتاجر والمرافق حتى 7 يوليو”.

تفاصيل وفاة جوتا



ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، مما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة، اليوم الخميس.

وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وتابعت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار إلى أحد إطارات السيارة ، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.