محفوظ رمزي: 100 مليار جنيه قيمة الأدوية المستوردة خلال 2025

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إن الأدوية المصرية تغطي 94% من الاحتياجات الدوائية على مستوى السوق المصري.

حجم تداول السوق الدوائي

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن مصر تنتج 4 مليار عبوة، كما أن حجم تداول السوق الدوائي في مصر 4 مليار عبوة سنويا.

تقنيات عالية في التصنيع

وأكد على أن 94% من حجم العبوات محلي الصنع، و 6% منهم مستورد، لافتا إلى أن الأدوية المستوردة علاجات لأمراض سارية مثل الضغط والسكر، وهناك جزء كبير منها من الأدوية التكنولوجيا التي تحتاج إلى تقنيات عالية في التصنيع.

وأشار إلى أن حجم القيمة المالية للأدوية المستوردة من المتوقع أن يكون 100 مليار جنيها لـ6% من الأدوية المستوردة، كما أن تكلفة الأدوية المحلية تقدر بنحو 300 مليار جنيها، مؤكدا على أن سوق الدواء المصري رائد.