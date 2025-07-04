بوركاردت ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة ضخمة

أعلن ناديا ماينز وآينتراخت فرانكفورت، اليوم الجمعة، عن انتقال المهاجم الدولي الألماني جوناثان بوركاردت إلى صفوف فرانكفورت، في صفقة بارزة تعد من أبرز تحركات سوق الانتقالات الصيفية في ألمانيا.

وأبرم بوركاردت عقدًا طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2030، ليطوي صفحة طويلة من مسيرته مع ماينز التي امتدت لأكثر من عقد، ويبدأ فصلاً جديدًا مع فريق طموح يسعى للعودة بقوة للمنافسة محليًا وقاريًا.

وفي تصريحاته عقب توقيع العقد، أعرب بوركاردت عن سعادته بالانضمام إلى فرانكفورت، قائلًا: "تم عرض رؤية رياضية واضحة من فرانكفورت جذبتني على الفور. أشعر بسعادة كبيرة لأنني أصبحت جزءًا من هذا النادي الطموح".

وبحسب تقارير صحفية ألمانية، فإن الصفقة كلفت خزينة فرانكفورت ما يقرب من 23 مليون يورو، رغم أن عقد بوركاردت مع ماينز كان ممتدًا حتى عام 2027، ما يعكس جدية فرانكفورت في ضم اللاعب واستثماره على المدى الطويل.

ويُعد بوركاردت أحد أبرز خريجي أكاديمية ماينز، التي انضم إليها عام 2014، قبل أن يصعد للفريق الأول في سن مبكرة، ويتمكن من تثبيت أقدامه كلاعب أساسي بفضل سرعته ومهاراته التهديفية.

وخاض المهاجم الشاب 109 مباراة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، سجل خلالها 18 هدفًا، ما جعله من بين أبرز الوجوه الصاعدة في خط الهجوم الألماني، خلف أسماء بارزة مثل هاري كين (بايرن ميونخ)، باتريك شيك (باير ليفركوزن)، وسيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند).

وكان أكتوبر الماضي قد شهد أول ظهور لبوركاردت بقميص المنتخب الألماني الأول، ما مثّل خطوة كبيرة في مشواره الاحترافي، وأكد تطوره اللافت كمهاجم قادر على ترك بصمة في المستوى الدولي.

من جانبه، قال ماركوس كورشه، عضو مجلس إدارة فرانكفورت للشؤون الرياضية، تعليقًا على الصفقة: "جوني يملك خصائص هجومية مميزة تتماشى مع أسلوب لعبنا. لقد أثبت قدراته في إنهاء الهجمات خلال فترة وجوده مع ماينز، ونحن واثقون من أنه سيمنحنا إضافة قوية في الخط الأمامي".

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة فرانكفورت لتعزيز صفوفه استعدادًا لموسم تنافسي، يأمل خلاله في استعادة توازنه في البوندسليجا والمنافسة على المراكز الأوروبية، مستفيدًا من مواهب هجومية شابة على غرار بوركاردت الذي يدخل الموسم المقبل بطموحات كبيرة وإمكانيات واعدة.