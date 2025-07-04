قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مؤسسة تعمل باسم غزة تدار من إسرائيل وتنفذ حرب تجويع
ميكروباص دخل في سيارة حلويات.. وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في حادث بدمياط
بعد ارتفاعه الأخير.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
دونجا يودّع شيكابالا: أسطورة خالدة لن تتكرر
إعلان الطوارئ.. أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية
الاحتلال الإسرائيلي يصعّد في الجنوب اللبناني.. وتحذيرات من فرض وقائع جديدة
اليابان تخلى جزيرة من سكانها بسبب الزلازل
محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور
5 لاعبين يقتربون من الرحيل عن مانشستر يونايتد
رئيس إيران: دول المنطقة اتخذت مواقف مسؤولة خلال الحرب مع إسرائيل
الأهلي يعلن التعاقد مع فريال أشرف
العرض 16 يوليو .. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم الشاطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوركاردت ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة ضخمة

الألماني جوناثان بوركاردت
الألماني جوناثان بوركاردت
إسلام مقلد

أعلن ناديا ماينز وآينتراخت فرانكفورت، اليوم الجمعة، عن انتقال المهاجم الدولي الألماني جوناثان بوركاردت إلى صفوف فرانكفورت، في صفقة بارزة تعد من أبرز تحركات سوق الانتقالات الصيفية في ألمانيا.

وأبرم بوركاردت عقدًا طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2030، ليطوي صفحة طويلة من مسيرته مع ماينز التي امتدت لأكثر من عقد، ويبدأ فصلاً جديدًا مع فريق طموح يسعى للعودة بقوة للمنافسة محليًا وقاريًا.

وفي تصريحاته عقب توقيع العقد، أعرب بوركاردت عن سعادته بالانضمام إلى فرانكفورت، قائلًا: "تم عرض رؤية رياضية واضحة من فرانكفورت جذبتني على الفور. أشعر بسعادة كبيرة لأنني أصبحت جزءًا من هذا النادي الطموح".

وبحسب تقارير صحفية ألمانية، فإن الصفقة كلفت خزينة فرانكفورت ما يقرب من 23 مليون يورو، رغم أن عقد بوركاردت مع ماينز كان ممتدًا حتى عام 2027، ما يعكس جدية فرانكفورت في ضم اللاعب واستثماره على المدى الطويل.

ويُعد بوركاردت أحد أبرز خريجي أكاديمية ماينز، التي انضم إليها عام 2014، قبل أن يصعد للفريق الأول في سن مبكرة، ويتمكن من تثبيت أقدامه كلاعب أساسي بفضل سرعته ومهاراته التهديفية.

وخاض المهاجم الشاب 109 مباراة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، سجل خلالها 18 هدفًا، ما جعله من بين أبرز الوجوه الصاعدة في خط الهجوم الألماني، خلف أسماء بارزة مثل هاري كين (بايرن ميونخ)، باتريك شيك (باير ليفركوزن)، وسيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند).

وكان أكتوبر الماضي قد شهد أول ظهور لبوركاردت بقميص المنتخب الألماني الأول، ما مثّل خطوة كبيرة في مشواره الاحترافي، وأكد تطوره اللافت كمهاجم قادر على ترك بصمة في المستوى الدولي.

من جانبه، قال ماركوس كورشه، عضو مجلس إدارة فرانكفورت للشؤون الرياضية، تعليقًا على الصفقة: "جوني يملك خصائص هجومية مميزة تتماشى مع أسلوب لعبنا. لقد أثبت قدراته في إنهاء الهجمات خلال فترة وجوده مع ماينز، ونحن واثقون من أنه سيمنحنا إضافة قوية في الخط الأمامي".

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة فرانكفورت لتعزيز صفوفه استعدادًا لموسم تنافسي، يأمل خلاله في استعادة توازنه في البوندسليجا والمنافسة على المراكز الأوروبية، مستفيدًا من مواهب هجومية شابة على غرار بوركاردت الذي يدخل الموسم المقبل بطموحات كبيرة وإمكانيات واعدة.

ماينز آينتراخت فرانكفورت الألماني جوناثان بوركاردت جوناثان بوركاردت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 4-7-2025

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 4-7-2025

الكويت- صورة أرشيفية

ارتفاع قياسي في معدلات التوظيف بالكويت خلال يونيو 2025

بالصور

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

خلطة سحرية بمكونات طبيعية لعلاج الشعر التالف .. بخطوات بسيطة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد