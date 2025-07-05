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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، وخاصة في سوق العبور للجملة، خلالتعاملات اليوم السبت 5يوليو   2025 

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في ظل وفرة الإنتاج خلال موسم الصيف، ما ساهمفي الحفاظ على توازن الأسعار.

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة :

أسعار الخضروات اليوم:

الطماطم: من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو

البطاطس: من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

البصل: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الجزر (بدون عروش): من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الباذنجان الرومي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان الأبيض: من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفلفل الحامي: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الفلفل الرومي الأخضر: من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الملوخية: من 3 إلى 5 جنيهات للربطة

القلقاس: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو 

السبانخ: من 6 إلى 8 جنيهات للربطة

الفاصوليا الخضراء: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الكرنب (الملفوف): من 8 إلى 12 جنيهًا للرأس

البامية: من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو

أسعار الفواكه اليوم:

الموز البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البرتقال الصيفي: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو

اليوسفي: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو 

العنب البناتي الأصفر: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو 

العنب الأحمر: من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الخوخ البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو 

الكنتالوب: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

البطيخ: من 30 إلى 50 جنيهًا للثمرة (حسب الحجم)

المانجو الزبدية: من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

البرقوق: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو 

الليمون البلدي: من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو

التفاح المحلي: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الكمثرى: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو


 تشير المؤشرات إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض . ويُفضل للمستهلكين متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من الفرص الشرائية المناسبة في ظل هذا الاستقرار النسبي في الأسواق.

ويُفضلللمستهلكين إلى وفرة للكيلو

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