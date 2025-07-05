الشعب الجمهوري يعلن مرشحه في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

أعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيح الدكتور أحمد سعيد طرمان لانتخابات مجلس الشيوخ أحد المقاعد الفردية بدائرة الإسكندرية ضمن مرشحي القائمة الوطنية.

وتقدم 7 مرشحين صباح اليوم بأوراق ترشحهم على النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمحكمة شرق الإسكندرية وهم مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، وعمر خميس الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، والمهندس عبدالله سعداوي ضيف الله عن حزب مستقبل وطن، إلى جانب الدكتور أحمد سعيد طرمان رجل الأعمال الشاب ممثلًا عن حزب الشعب الجمهوري، وإيهاب زكريا عن حزب الجبهة الوطنية، ورجائي عزت وطارق الوكيل عن حزب حماة وطن.

وأعلن الحزب ترشح أحمد طرمان، عضو حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، وذلك عن دائرة الإسكندرية، حاملاً رقم (7) ورمز “الصاروخ”.

وأكد "طرمان" أن ترشحه يأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على برنامج انتخابي طموح يركز على دعم الشباب والمشروعات، تطوير الخدمات والبنية التحتية، وتمكين المجتمع ليكون صوت الإسكندرية أقوى داخل مجلس الشيوخ وذلك من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في الإسكندرية، بما يتوافق مع سياسات الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - من أجل حياة كريمة لجميع المصريين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقائمة، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، ويستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهرًا.

وتتابع الهيئة الوطنية العملية من خلال غرفة عمليات مركزية تراقب لحظة بلحظة سير الإجراءات على مستوى الجمهورية، للتأكد من انضباط الجدول الزمني وسلامة التنظيم.

في السياق ذاته، باشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية التابعة لوزارة الصحة عملها في استقبال المرشحين، لإجراء الفحوصات الإلزامية التي نصت عليها الهيئة، من خلال 36 لجنة و26 معملًا موزعين على المحافظات.

